Председателя Белорусской ассоциации журналистов Бастунца вызывают на допрос в СК по делу о причинении вреда нацбезопасности

Председателя БАЖ вызывают на допрос в СК. Фото: БАЖ

Председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца вызывают на допрос в Следственный комитет по делу о причинении вреда национальной безопасности. Об этом сообщили на сайте БАЖ.

Допрос состоится в 10 утра, в среду, 16 декабря. Бастунца вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу, которое было заведено по статье 361 УК – Призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси.

Об этом Андрею Бастунцу сообщил следователь по телефону. Председатель БАЖ не знает, с чем может быть связан его вызов в СК.

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