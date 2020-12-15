В Минске на Орловской оборвалась контактная сеть. Упавшие провода повредили два автомобиля

В Минске на Орловской оборвалась контактная сеть Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске на улице Орловской 15 декабря произошел обрыв контактной сети. Упавшие провода повредили два автомобиля. Информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Миногорисполкома.

- На участке улицы Орловской неподалеку от проспекта Победителей во вторник, 15 декабря, произошел обрыв контактной сети. Провода упали и повредили два автомобиля – «Мерседес Бенц» и «Лексус». В результате случившегося никто из людей не пострадал, - сообщили в ведомстве.

На месте произошедшего работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД, а также представители коммунальных служб. Неполадки оперативно устранили.

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