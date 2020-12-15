В Мингорисполкоме рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь
Фото: Инна КОРСАК
В Мингорисполкоме рассказали, как будет работать транспорта в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Информация была опубликована в телеграм-канале «Минск. Официально».
В новогоднюю ночь транспорт в Минске будет работать по продленному графику. Наземный – до 4 утра, а метро – до 3 утра.
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