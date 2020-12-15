Лукашенко: Я переболел коронавирусом и надеюсь, что ко мне эта зараза второй раз не пристанет

Лукашенко заявил что переболел коронавирусом и надеется, что второй раз "эта зараза" к нему не прицепится. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 15 декабря, посетил Могилевскую областную клиническую больницу. Он встретился и пообщался с коллективом. Во время встречи один из врачей задала вопрос, что Лукашенко, на ее взгляд, недостаточно защищен в «красной зоне» и поинтересовалась, есть ли у него какой-то особый метод профилактики. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

- Как это я не защищен? Халат у меня продезинфицирован. Мне кажется, что я нормально защищен. Если учитывать, что я человек деревенский и иммунитет у меня какой-то есть. Ну и я сам психологически убежден в том, что я нормально защищен. Но если вы видите, что я неправильно поступаю, то вы меня не копируйте. И в этом-то на самом деле нет никакого геройства. Я уже переболел коронавирусом и надеюсь, что второй раз ко мне эта зараза не пристанет, - заявил Лукашенко.

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