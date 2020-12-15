Фотофакт. В Минске 15 декабря зажгли новогоднюю иллюминацию

В Минске зажгли огни на елках. Фото: БелТА

В Минске во вторник, 15 декабря, зажгли новогоднюю иллюминацию. Помимо огней на елках, зажглись и новогодние композиции, которые были установлены в разных местах. Об этом сообщает БелТА.

На Октябрьской площади главную елку украсили золотыми и красными шарами. На ней, помимо светодиодной гирлянды и пиксельной сетки, которые будут создавать меняющуюся картинку, появились и эксклюзивные игрушки, созданные по эскизам крупных предприятий Минска.

Рядом с елкой расположились с новогодние деревья, а также арки.

В Минске зажгли огни на елках. Фото: БелТА

Есть и фотозона в виде ледяной глыбы с санями, облаками и луной.

Зажглись елки новогодними огнями и в других местах Минска. На площади Независимости огни загорелись бордово-золотистым цветом. На елке минимальное количество игрушек, а рядом с ней – фотозона с подарками.

В Минске зажгли огни на елках. Фото: БелТА

На проспекте Победителей появился новогодний арт-объект в виде снеговика, который стоит на ледяной глыбе.

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