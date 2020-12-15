В Пуховичском районе задержали 34-летнего мужчину, который замкнул проволокой рельсы. К его дому привели следы на снегу

В Пуховичском районе задержали 34-летнего мужчину, который замкнул проволокой рельсы. Фото: телеграм-канал СК

В Пуховичском районе 34-летний мужчина замкнул проволокой рельсы. Было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в телеграм-канале Следстственного комитета.

- Удалось установить, что в ночь с 14 на 15 декабря мужчина недалеко от поселка Марьино замкнул с помощью металлической проволоки рельсы. Он вывел из строя сигнализацию. Из-за инцидента произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора, а также была нарушена работа железной дороги, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники милиции оперативно установили и задержали 34-летнего мужчину. К его дому привели следы на снегу.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 309 – Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения.

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