Николаю Статкевичу 15 декабря предъявили новое обвинение. Фото: БелаПАН

Николаю Статкевичу во вторник, 15 декабря, предъявили новое обвинение. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена Марина Адамович.

- Сегодня Николаю Статкевичу было предъявлено новое обвинение. Ему «добавили» часть 2 статьи 293 Уголовного кодекса. Якобы он, совместно с Сергеем Тихановским и Павлом Северинцем, участвовал в подготовки массовых мероприятий, - написала супруга Николая.

Она также добавила, что Статкевич за решеткой находится уже 198 дней.

Напомним, что Николай Статкевич был задержан 31 мая.

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