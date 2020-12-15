С фейерверком, но без шествия Дедов Морозов: стало известно, какие мероприятия запланированы в Минске на новогодние праздники

Стало известно, какие мероприятия запланированы в Минске на новогодние праздники Фото: Инна КОРСАК

В Мингорисполкоме рассказали, какие мероприятия пройдут в столице на новогодние праздники. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

Всего в Минске пройдут 130 мероприятия. В их числе и новогодние балы, и театрализованные представления у Ратуши и на Октябрьской площади, а также ярмарки и традиционные праздничные гуляния. Также пройдет и акция «Наши дети».

В этом году в столице из-за ситуации с коронавирусом отменили традиционное шествие Дедов Морозов.

В новогоднюю ночь минчан и гостей столицы ожидает 7-минутный фейерверк. Его запустят в 1.30 в Александровском сквере.

Мэр Минска Владимир Кухарев поручил особое внимание сконцентрировать на обеспечении безопасности в местах массового скопления людей в новогодние и рождественские праздники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске 15 декабря зажгли новогоднюю иллюминацию.

Помимо огней на елках города, зажглись и новогодние композиции. (подробности)

В Мингорисполкоме рассказали, как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь.

Наземный транспорт будет работать до 4 утра, а метро – до 3. (подробности)