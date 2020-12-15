С фейерверком, но без шествия Дедов Морозов: стало известно, какие мероприятия запланированы в Минске на новогодние праздники

Стало известно, какие мероприятия запланированы в Минске на новогодние праздники
Фото: Инна КОРСАК
В Мингорисполкоме рассказали, какие мероприятия пройдут в столице на новогодние праздники. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».
Всего в Минске пройдут 130 мероприятия. В их числе и новогодние балы, и театрализованные представления у Ратуши и на Октябрьской площади, а также ярмарки и традиционные праздничные гуляния. Также пройдет и акция «Наши дети».
В этом году в столице из-за ситуации с коронавирусом отменили традиционное шествие Дедов Морозов.
В новогоднюю ночь минчан и гостей столицы ожидает 7-минутный фейерверк. Его запустят в 1.30 в Александровском сквере.
Мэр Минска Владимир Кухарев поручил особое внимание сконцентрировать на обеспечении безопасности в местах массового скопления людей в новогодние и рождественские праздники.
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