В Скиделе задержали 38-летнего мужчину, который оскорблял и угрожал сотрудникам милиции. Фото: скриншот с видео

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Скиделе был задержан 38-летний мужчина, который оскорблял и угрожал сотрудникам милиции. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

- Удалось установить, что мужчина с августа по сентябрь под разными никнеймами размещал в деструктивных региональных телеграм-каналах призывы к насилию в отношении сотрудников милиции. Также индивидуальный предприниматель призывал уничтожать их имущество, - пояснили в МВД.

По информации ведомства, мужчина не скрывал, что размещал призывы, оскорбления и угрозы в различных телеграм-каналах.

Было возбуждено уголовное дело.

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