Легковушку смяло, водитель погиб. В автобусе никто не пострадал. Мицубиси столкнулся с МАЗом в Дрибинском районе

Легковой автомобиль выехал на встречную и врезался в автобус. Фото: МВД.

В Дрибинском районе на седьмом километре автодороги Бороденки-Щекотово 15 декабря столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Авария произошла в 15.50.

Легковушку смяло так, что достать из автомобиля водителя смогли только спасатели при помощи специального инструмента. Мужчину успели отвезти в больницу, но полученные им травмы были настолько серьезными, что врачи не смогли его спасти. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Погибшему водителю было 44 года. По предварительной информации, он не справился с управлением, и его автомобиль Mitsubishi Galant выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус МАЗ.

-На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, ГАИ, спасатели, медики и эксперты. По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств следователи возбудили уголовное дело, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

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