Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

С 1 января в Беларуси зарядки для электрокаров станут платными. Сколько будем платить?

Для быстрых и медленных зарядок установят разные тарифы за киловатт. Но в ЭЗС говорят, что все равно стоимость «заправки электричек» будет самой низкой в Европе
Надежда БУТОВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
Ездить на электромобиле будет все еще дешевле, чем на дизельном или на бензиновом авто.

Ездить на электромобиле будет все еще дешевле, чем на дизельном или на бензиновом авто.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что с 1 января 2021-го года в Беларуси придется платить за «зарпавку» электрокаров, сообщил tut.by со ссылкой на заместителя гендиректора ПО «Белоруснефти».

С начала года владельцы «электричек» будут платить за зарядку своих «железных коней» на станциях Malanka («молния» - по-белорусски - Ред.). Также уже известны суммы электрозаправочных тарифов, по подсчетам это будет все еще дешевле, чем ездить на обычном авто.

Стоимость киловатта будет отличаться от скорости зарядки: 39 копеек, если это быстрая ЭЗС, 29 копеек - на медленной станции. Для внесения платежей разработано специальное мобильное приложение, оно уже несколько месяцев тестируется в Беларуси.

А если сравнить с бензином? Первые тарифы для «электричек» все еще экономичные - заправка электромобиля на 100 километров будет стоить около 6 белорусских рублей, то есть примерно в два раза меньше суммы, которые на тот же километраж потратит владелец бензиновой машины (Прим.: 10 литров бензина на 100 километров - это 18 - 20 белрублей).

- С момента появления первых ЭЗС,то есть с 2014-го года зарядка электромобилей в Беларуси была бесплатной. Такой продолжительный период элеткрозапровочные станции не были бесплатными в одной другой стране. Да и со вводом тарифов стоимость заправки элеткрокара в Беларуси будет самой низкой в Европе, - прокомментировал Котик.

Удерживать низкую стоимость тарифа возможно благодаря запуску БелАЭС, говорят в «Белоруснефти». Что касается спроса, то каждый день в Минске на отдельных станциях заряжается примерно по 10 электромобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко об электрокарах: «Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал».

Президент пообещал, что в предстоящей пятилетке в Беларуси будет свой электрокар. И добавил, что белорусские образцы есть, но «надо их сделать красивыми и доступными по цене» (подробности).

Стало известно, как за год в Беларуси изменилось количество электромобилей.

В пресс-службе «Белоруснефти» отметили, что количество потребляемой ими энергии увеличилось в 4 раза (подробности).

«Чтобы людьми зваться»: Лукашенко приехал смотреть на белорусский электромобиль.

Президент Беларуси посещает полигон для испытаний автомобилей (подробности).

Электромобили