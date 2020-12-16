С 1 января в Беларуси зарядки для электрокаров станут платными. Сколько будем платить?

Ездить на электромобиле будет все еще дешевле, чем на дизельном или на бензиновом авто. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что с 1 января 2021-го года в Беларуси придется платить за «зарпавку» электрокаров, сообщил tut.by со ссылкой на заместителя гендиректора ПО «Белоруснефти».

С начала года владельцы «электричек» будут платить за зарядку своих «железных коней» на станциях Malanka («молния» - по-белорусски - Ред.). Также уже известны суммы электрозаправочных тарифов, по подсчетам это будет все еще дешевле, чем ездить на обычном авто.

Стоимость киловатта будет отличаться от скорости зарядки: 39 копеек, если это быстрая ЭЗС, 29 копеек - на медленной станции. Для внесения платежей разработано специальное мобильное приложение, оно уже несколько месяцев тестируется в Беларуси.

А если сравнить с бензином? Первые тарифы для «электричек» все еще экономичные - заправка электромобиля на 100 километров будет стоить около 6 белорусских рублей, то есть примерно в два раза меньше суммы, которые на тот же километраж потратит владелец бензиновой машины (Прим.: 10 литров бензина на 100 километров - это 18 - 20 белрублей).

- С момента появления первых ЭЗС,то есть с 2014-го года зарядка электромобилей в Беларуси была бесплатной. Такой продолжительный период элеткрозапровочные станции не были бесплатными в одной другой стране. Да и со вводом тарифов стоимость заправки элеткрокара в Беларуси будет самой низкой в Европе, - прокомментировал Котик.

Удерживать низкую стоимость тарифа возможно благодаря запуску БелАЭС, говорят в «Белоруснефти». Что касается спроса, то каждый день в Минске на отдельных станциях заряжается примерно по 10 электромобилей.

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