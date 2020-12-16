Избил машину милиционера бордюром и разбил окна школы урной. В Глубоком мужчину приговорили к полутора годам колонии

Хулиган проведет полтора года в колонии по решению суда. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Глубокском районе за хулиганство осужден 24-летний мужчина. Инцидент произошел 6 сентября, рассказали в службе информации прокуратуры Витебска.

Ночью молодой человек шел по улице Пионерской. В какой-то момент он взял кусок бордюрного камня и начал колотить по припаркованному автомобилю. Камнем, руками и ногами он ударил по машине не менее пяти раз. Потом дебошир взял металлическую урну и разбил стекла в трех окнах местной школы.

-Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он полностью возместил материальный ущерб – 645 рублей за поврежденный автомобиль и 254 рубля за разбитые стекла, - рассказали в прокуратуре.

По решению суда молодой человек должен провести полтора года в исправительной колонии общего режима.

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