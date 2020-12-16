В Стародорожском районе две недели идет розыск 45-летнего мужчины

Вячеслав Дмитриев пропал в начале декабря. Фото: ПСО "Ангел".

О том, что без малого две недели длятся поиски пропавшего в Стародорожском районе мужчины, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Известно, что 45-летний Вячеслав Дмитриев живет в деревне Пасека. В четверг, 3 декабря, он вышел из дома, и с тех пор о нем больше ничего неизвестно. Поисковикам даже не удалось установить в какой одежде он пропал.

Пропавший мужчина высокого роста около 180-190 сантиметров, худощавый, с карими глазами, темноволосый.

Если вам известно, что либо о пропавшем сельчанине сообщите представителям «Ангела» (Прим.: телефон в Минске: (+375 33) 666 – 60 - 33) или в милицию «102».

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