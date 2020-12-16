Из-за ковида белорусские трансгендеры не смогут сменить пол: операции приостановили на время пандемии

Из-за коронавируса в Минске не получится ни увеличить грудь, ни сменить пол. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Из-за пандемии коронавируса белорусские пластические хирурги приостановили выполнение операций по смене пола. Об этом сообщает sputnik.by со ссылкой на главного внештатного пластического хирурга, заведующего кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО Владимира Подгайского. Также приостановлены пластические операции, цель которых – скорректировать или изменить внешность.

«Сейчас в больнице закрыта плановая госпитализация из-за пандемии коронавируса. Все операции по красоте и переделке пола будут переноситься на более позднее время», - рассказал профессор Подгайский изданию.

Первая операция по смене пола была сделана в Беларуси 30 лет назад, за это время проведено около сотни таких операций.

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