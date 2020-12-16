«Приехал учиться с чужим паспортом». В аэропорту Минска задержали африканца с документом, который ему не принадлежал

У африканца было приглашение на учебу, но он почему-то решил въехать в Беларусь по чужому паспорту. Фото: Госпогранкомитет.

У минских пограничников возникли вопросы к темнокожему мужчине, который прилетел в белорусскую столицу из Стамбула. Мужчина предъявил паспорт гражданина Франции, но, как оказалось, это был не его документ.

-Специальная проверка подтвердила, что мужчина предоставил чужой паспорт, - рассказали в Госпогранкомитете.

Иностранец прилетел в Минск, чтобы получить высшее образование. У него было с собой приглашение на обучение в БГУИР. В документе от вуза были указаны данные жителя Конго. Копию настоящего паспорта африканец также привез с собой, но въехать в Беларусь почему-то решил по документам другого человека.

-Гражданина Конго привлекли к ответственности за умышленное незаконное нарушение границы. Ему грозят штраф и депортация, - рассказали в Госпогранкомитете.

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