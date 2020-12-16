Названо самое опасное по риску заражения COVID-19 место: не поверите, но это ваш собственный дом!

Выше всего риск заражения - дома, если кто-то из членов семьи инфицирован. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Медики выяснили, где выше всего риск заразиться коронавирусом. Как сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на Журнал JAMA Network Open, исследованиями занимались ученые из университетов Флориды и Вашингтона, а также Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле. Они проанализировали статистику передачи вируса. Оказалось, что самый высокий риск заразиться – дома, если один из членов семьи инфицирован.

«Авторы включили в метаанализ данные 54 исследований с участием 77 758 человек. В результате обработки данных выяснилось, что в условиях пандемии COVID-19 дома являются объектами самого высокого риска передачи коронавируса. Частота вторичных заражений в домашних условиях – 16,6%. Это выше, чем в любом другом месте», - сообщает телеканал.

Чтобы уменьшить риск заражения, если кто-то из членов семьи инфицирован, нужно носить дома маску, проветривать помещения и дезинфицировать их.

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