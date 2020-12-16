Белстат посчитал реальные располагаемые денежные доходы белорусов за 2020-й: они выросли!

У белорусов выросли доходы, по данным Белстата. Фото: Оксана БРОВАЧ

Национальный статистический комитет Республики Беларусь опубликовал данные об уровне денежных доходов населения в январе-октябре 2020. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – октябре 2020 года выросли и составили 104,6 процента к уровню января – октября 2019 года.

Основной источник доходов у белорусов – зарплата:

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белстата.

Что такое реальные располагаемые денежные доходы? Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В то же время средний белорус за свою зарплату, переведенную в долларовый эквивалент, в октябре мог купить ощутимо меньше товаров и услуг, чем десять лет назад.

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