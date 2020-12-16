Лукашенко пообещал, что будет драться за Беларусь «до последнего омоновца»

Лукашенко вновь заявил, что из Беларуси он не побежит. Фото: СТВ.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Александр Лукашенко 15 декабря уже традиционно инспектировал сферу здравоохранения и процесс лечения ковидных пациентов. В этот раз визит состоялся в Могилевскую областную клинику.

Осмотрев больницу и пообщавшись с пациентами, Лукашенко выступил перед коллективом медучреждения. В репортаже СТВ появилось видео, в котором Лукашенко поясняет, на кого он рассчитывает в своей борьбе за власть в Беларуси. Еще он поясняет, что у никого не должно возникать мыслей о том, что «Лукашенко сложил руки» и ушел.

- Пока последний омоновец и настоящий врач не скажут: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал»! До того времени я буду драться за эту страну. Кроме нее у меня больше ничего нет, - подчеркнул Лукашенко.

Также в очередной раз Лукашенко заявил, что покидать Беларусь он не собирается: «Никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда».

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