«Что-то добавят, что-то исключат»: МАРТ рассказал, как изменится перечень социально значимых товаров

В МАРТ решили подходить к регулированию цен взвешенно и выборочно.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
«Комсомолка» уже писала о том, что Александр Лукашенко потребовал регулирования цен на холодильники и стиральные машины, объяснив, что и бытовая техника является социально значимым товаром.
В МАРТ 15 декабря заявили, что список социально значимых товаров скоро будет актуализирован, пишет БелТА со слов Андрея Картуна, замминистра ведомства.
По словам представителя МАРТ, на данный момент в перечне свыше 30 позиций, по которым есть возможность введения временного регулирования цен до 90 дней. Но скоро список подкорректируют.
- Работа по оптимизации списка социально значимых товаров уже практически завершена. Какие-то позиции в перечень будут добавлены, а что-то исключено, - прокомментировал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.
В МАРТ пообещали, что к этому вопросу будут подходить взвешенно и выборочно, не ставя при этом цель регулировать все социально значимые позиции товаров.
- Например, из списка социально значимых товаров предложено исключить спички. Удельного веса в потребительской корзине этот товар не занимает. И даже, при изменении стоимости спичек это не окажет решающего влияния на инфляцию, - уточнил Картун.
Конкретизировать какие новые позиции при этом могут войти в новый перечень, чиновник не стал.
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