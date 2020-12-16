«Что-то добавят, что-то исключат»: МАРТ рассказал, как изменится перечень социально значимых товаров

В МАРТ решили подходить к регулированию цен взвешенно и выборочно. Фото: Надежда БУТОВИЧ

«Комсомолка» уже писала о том, что Александр Лукашенко потребовал регулирования цен на холодильники и стиральные машины, объяснив, что и бытовая техника является социально значимым товаром.

В МАРТ 15 декабря заявили, что список социально значимых товаров скоро будет актуализирован, пишет БелТА со слов Андрея Картуна, замминистра ведомства.

По словам представителя МАРТ, на данный момент в перечне свыше 30 позиций, по которым есть возможность введения временного регулирования цен до 90 дней. Но скоро список подкорректируют.

- Работа по оптимизации списка социально значимых товаров уже практически завершена. Какие-то позиции в перечень будут добавлены, а что-то исключено, - прокомментировал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.

В МАРТ пообещали, что к этому вопросу будут подходить взвешенно и выборочно, не ставя при этом цель регулировать все социально значимые позиции товаров.

- Например, из списка социально значимых товаров предложено исключить спички. Удельного веса в потребительской корзине этот товар не занимает. И даже, при изменении стоимости спичек это не окажет решающего влияния на инфляцию, - уточнил Картун.

Конкретизировать какие новые позиции при этом могут войти в новый перечень, чиновник не стал.

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