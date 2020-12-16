Медики рассказали, зачем во время пандемии болеть обычной простудой. Это оказалось полезно!

Британские ученые считают, что обычная простуда поможет вам не заразиться ковидом. Но есть нюанс... Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Британские ученые нашли в крови некоторых людей антитела к COVID-19, хотя было достоверно известно, что коронавирусом эти люди не болели. Исследователи предполагают, что антитела, а значит, и защита от заражения ковидом, сформировались у этих людей потому, что они незадолго до того перенесли обычную простуду.

Ученые предполагают, что обыкновенная простуда во время пандемии может оказаться полезной. Правда, только при условии, что простудное заболевание вызвано определенными патогенами, имеющими схожую с коронавирусом структуру, но уже ставшие относительно безобидными, сообщает belnovosti.by.

Ранее сообщалось, что собственный дом может стать для человека местом, наиболее опасным в плане заражения коронавирусом, если в семье уже есть заболевший.

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