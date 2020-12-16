СК завершил расследование угона МАЗа во время протестов в Минске 10 августа

Во время протестных акций некоторые митингующие строили баррикады. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что завершено расследование угона грузовика и участие в массовых беспорядках, произошедшие 10 августа в Минске, проинформировала пресс-служба Следственного комитета.

Это произошло в поствыборный период ночью с 10 на 11 августа. В Минске в районе улицы Притыцкого неизвестные остановили МАЗ автопарка и, угрожая пистолетом, заставили водителя и двух его пассажиров покинуть кабину. Грузовик протестующие развернули на проезжей части, перекрыв несколько полос движения. Уточняется, что в этой части города грузовик оказался, так как ехал эвакуировать сломавшийся троллейбус.

Протестующий угрожал водителю грузовика предметом, похожим на пистолет. Фото: СК.

- Установлено, что один из нарушителей - 28-летний житель Минской области. В столицу он приехал целенаправленно, поддавшись призывам в интернете. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за неправомерное завладение ТС группой лиц (ч.3 ст.214 УК РБ), а также за участие в массовых беспорядка (ч.2 ст.293). Мужчина находится под стражей, примененная к нему мера в виде заключения ранее не изменялась. Дело передано в суд, - добавили в СК.

Однако еще одного участника - мужчину с предметом похожим на пистолет, правоохранители все еще разыскивают. По записям с видеокамер составлен его фоторобот. И в СК попросили граждан заявить в милицию, если они располагают информацией о личности и местонахождении мужчины на фото.

В СК считают, что этот мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет. Фото: СК.

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