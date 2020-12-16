Под Гродно пьяный на кроссовере Audi Q7 протаранил милицейскую «Ладу»

Нетрезвый водитель врезался в стоящую машину милиции. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП с участием машины милиции произошло в деревне Коробчицы, что рядом с Гродно. Подробности пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома опубликовала в официальном сообществе во ВКонтакте.

В воскресенье, 13 декабря, в 19.00 часов водитель кроссовера протаранил стоящий автомобиль милиции. Сельчанин из Коробчиц выезжал с Роскошной улицы на улицу Мира и не справился с управлением. В аварии никто не пострадал, только у машин - Audi Q7 и «ЛАДы» механические повреждения.

- Прибывшим по вызову сотрудникам ГАИ водитель признался, что прежде, чем сесть за руль, он выпил около 500 миллилитров текилы, а ехать собирался в гости к другу. Это же подтвердило и медосвидетельствование - в парах выдыхаемого воздуха содержание алкоголя превышало допустимое значение более чем в 6 раз, - прокомментировали в ГАИ.

Виновник ДТП грозит несколько штрафов - за «пьяную езду» и отсутствие техосмотра, а также лишение водительского удостоверения.

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