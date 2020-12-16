Стало известно, сколько белорусов живут на сумму до 500 рублей в месяц

Около 450 тысяч белорусов живут за чертой бедности, 100 тысяч из них каждый месяц имеют доход менее 200 рублей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нацстат опубликовал на днях официальную статистику, согласно которой около 4 миллионов жителей Беларуси или 42,1 процента от всего населения ежемесячно имеют в распоряжении сумму меньше 500 рублей, пишет telegraf.by.

При этом свыше 1000 рублей каждый месяц есть в распоряжении немногим более 1 миллиона граждан - 11,1 процента.

Также согласно данным Белстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в третьем квартале 2020 года, за чертой бедности в Беларуси находятся примерно 450 тысяч жителей республики. То есть доходы почти 5 процентов жителей страны ниже бюджета прожиточного минимума. При этом у 100 тысячи человек из этого числа среднедушевой доход каждый месяц не превышает 200 белрублей.

Меньше всего обедневших белорусов проживает в Минске (0,9%), а больше других регионов - на Брестчине и Гомельщине (по 6,8%).

Что касается «богачей» - белорусов с доходом свыше 1000 рублей каждый месяц, то в Минске таких 23,6 процента. Дальше по количеству богатых жителей региона идут Минщина - 13,8 процента, а на третьем месте расположилась Гродненщина - 7,7 процента.

КРАТКО: В расчете среднедушевых доходов учитываются все граждане Беларуси, в том числе безработные, пенсионеры, дети. Среднедушевые доходы отличаются от средних зарплат по стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белстат посчитал реальные располагаемые денежные доходы белорусов за 2020-й: они выросли!

В январе-октябре показатель подрос на 4,6 процента к уровню прошлого года (подробности).

«Что-то добавят, что-то исключат»: МАРТ рассказал, как изменится перечень социально значимых товаров.

В ведомстве готовят изменение в регулирование цен. Раньше Лукашенко потребовал, чтобы под контролем были не только продукты, но и бытовая техника (подробности).