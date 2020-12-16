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Экономика

Стало известно, сколько белорусов живут на сумму до 500 рублей в месяц

По официальной статистке это почти половина всех жителей страны
Надежда БУТОВИЧ
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Около 450 тысяч белорусов живут за чертой бедности, 100 тысяч из них каждый месяц имеют доход менее 200 рублей.

Около 450 тысяч белорусов живут за чертой бедности, 100 тысяч из них каждый месяц имеют доход менее 200 рублей.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нацстат опубликовал на днях официальную статистику, согласно которой около 4 миллионов жителей Беларуси или 42,1 процента от всего населения ежемесячно имеют в распоряжении сумму меньше 500 рублей, пишет telegraf.by.

При этом свыше 1000 рублей каждый месяц есть в распоряжении немногим более 1 миллиона граждан - 11,1 процента.

Также согласно данным Белстата о распределении населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в третьем квартале 2020 года, за чертой бедности в Беларуси находятся примерно 450 тысяч жителей республики. То есть доходы почти 5 процентов жителей страны ниже бюджета прожиточного минимума. При этом у 100 тысячи человек из этого числа среднедушевой доход каждый месяц не превышает 200 белрублей.

Меньше всего обедневших белорусов проживает в Минске (0,9%), а больше других регионов - на Брестчине и Гомельщине (по 6,8%).

Что касается «богачей» - белорусов с доходом свыше 1000 рублей каждый месяц, то в Минске таких 23,6 процента. Дальше по количеству богатых жителей региона идут Минщина - 13,8 процента, а на третьем месте расположилась Гродненщина - 7,7 процента.

КРАТКО: В расчете среднедушевых доходов учитываются все граждане Беларуси, в том числе безработные, пенсионеры, дети. Среднедушевые доходы отличаются от средних зарплат по стране.

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