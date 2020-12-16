Названа самая опасная часть Деда Мороза в период пандемии ковида: это борода

Вот так не надо делать! Особенно, если дедушка взмок. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Деда Мороза во время новогодних мероприятий не стоит подпускать к себе слишком близко, считают медики. Результаты опроса опубликовало агентство РИА Новости. По мнению собеседников агентства, наибольшую опасность представляет борода Деда Мороза. На ней могут накапливаться и длительное время сохраняться вирусы COVID-19. Бомбой замедленного действия могут стать и варежки, и красный тулуп Деда Мороза (синий тоже!).

-Срок жизни вируса на ткани может составлять от четырех часов до одной недели, в зависимости от типа и фактуры материала, условий окружающей среды, - объяснила корреспонденту агентства врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

-Важно понимать, что для коронавируса благоприятна влажная среда, при высыхании он погибает. Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия, - советует эпидемиолог.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова посоветовала не обмениваться головными уборами, маскарадными масками, карнавальными костюмами.

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