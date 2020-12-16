В Витебске через 19 лет нашли убийцу по запаху. Суд вынес приговор

Мужчину осудили за убийство 19-летней давности, его нашли по запаху.

В Витебском областном суде рассмотрели дело о жестоком убийстве троих человек, которое произошло 19 лет назад.

Убитые – супружеская пара и их сосед. Их тела нашли в цокольном этаже дома, где они жили. Преступник унес имущество жертв. Сразу его не удалось найти.

- Со временем благодаря ольфакторной экспертизе были установлены запаховые следы на орудиях преступления. Исследования экспертов помогли выйти на подозреваемого. Он в этот момент уже отбывал наказание за другие преступления, - рассказала БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Ольга Вержбович.

Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Также он осужден за кражу и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. С учетом срока, который он уже отбыл в местах лишения свободы по предыдущему приговору, мужчина проведет в колонии 11 лет. Он имеет возможность обжаловать приговор.

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