В Беларуси появится онлайн-система мониторинга цен. Как это будет работать?

МАРТ намерен отслеживать динамику цен и продаж товаров, удорожание которых затем влияет на инфляцию. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что мониторить цены в белорусских магазинах теперь будут онлайн, сообщила БелТА по информации представителя МАРТ.

Так принята антинфляционная программа, которая в том числе предусматривает создание системы онлайн-мониторинга цен.

По словам замминистра антимонопольного ведомства Андрея Картуна, на данный момент в МАРТ ведут работы над тем, чтобы получать информацию о динамике цен и продаж от торговой сети в режиме онлайн.

- На первом этапе информация собирается по перечню основных позиций, примерно из 100 товаров. Информацию по ним мы ежедневно будем получать от Министерства по налогам и сборам на основании данных системы контроля кассового оборудования, - уточнил Кортун.

Но затем получаемые данные будут расширять. Так МАРТ сможет следить за данными позиций, которые влияют на инфляцию. А онлайн-система позволит в большей степени оцифровать процесс мониторинга цен.

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