Политтехнолог Шкляров о встрече с Лукашенко в СИЗО: «Ему некуда и незачем куда-то уходить»

Шкляров рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО. Фото: wikipedia.org

Политтехнолог Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, а сейчас гражданин США, который отсидел около трех месяцев в СИЗО в Минске, 16 декабря дал интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Шкляров рассказал о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, которая состоялась 10 октября. Бывший заключенный отметил, что поездка на эту встречу с была «достаточно страшным событием», цитирует БелаПАН:

- Мы потом это обсуждали с Бабарико. У нас похожий был выезд - было похоже на экзекуцию. Когда в 6.14 утра в камеру пришли, сказали побриться и одеться тепло, потому что будем на улице, - вспоминает Шкляров. - Ты выходишь ночью и видишь отряд людей в масках в зоне и не знаешь, куда тебя везут в первый раз за несколько месяцев, одного. Передумаешь за это время много.

Политтехнолог уверен, что все заключенные по политическим причинам «будут выходить», и их освобождение - это уже «не вопрос прощения друг друга, а вопрос понимания»:

- Думаю, что все они выйдут, что все будет хорошо. Вопрос не когда, а как.

Шкляров заявил, что его «встречами с президентами не удивишь и не испугаешь»:

- Но никогда еще я пять часов не разговаривал, сидя напротив оппонента, такого «последнего из могикан» - сильного человека, которой посадил меня в тюрьму. Прямые вопросы, жестко, off the record.

Политтехнолог полагает, что Лукашенко «прекрасно понимает», что сегодня происходит в стране. И он - «человек, которому некуда и незачем куда-то уходить и спешить».

Как признался Шкляров, его поразило, что Лукашенко - любящий отец, и подтвердил, что на встрече в СИЗО был младший сын Николай. Для заключенного было диссонансом «видеть перед собой «последнего диктатора», а другой стороны - трепетного отца».