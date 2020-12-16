Теплая погода и мокрый снег ожидаются в Беларуси 17 декабря

Осторожно: гололед еще здесь! Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сыро, но довольно тепло, будет в Беларуси 17 декабря. Как сообщили в Белгидромете, в республике ожидаются мокрый снег и дождь, столбики термометров не опустятся ниже отметки в -2°С.

Синоптики прогнозируют облачную погоду в четверг.

– Ночью по восточной половине, днем местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, – рассказали в Белгидромете.

Ветер – западный, юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха в течение суток будет от -2°С до +3С.

Примерно такая же погода сохранится и 18 декабря.

Также синоптики отметили, что в прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода. Среднесуточная температура воздуха составила от -2°С до +1°С, что на 1-4°С выше климатической нормы. Температура воздуха в течение суток находилась в пределах от -3°С до +2°С.

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