Депутаты Европарламента призвали власти Беларуси прекратить насилие и освободить политзаключенных Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Депутаты Европарламента в преддверии церемонии награждения премией имени Андрея Сахарова 16 декабря выступили с заявлением к властям Беларуси. Европарламентарии призвали «немедленно и полностью прекратить применение любых форм насилия, жестокого обращения и пыток в отношении граждан, задержанных за участие в протестах».

- Мы самым решительным образом осуждаем насилие режима Лукашенко над белорусским народом, - цитирует заявление БелаПАН. - Призываем власти, полицию и спецслужбы выполнить свой долг и служить белорусскому народу. Мы выражаем глубочайшее восхищение и поддержку белорусскому народу за его упорство и борьбу за демократический выбор в Беларуси.

Евродепутаты потребовали немедленного освобождения тех, кого правозащитники признали политическими заключенными. В частности это те, кто стал лауреатами премии Сахарова: Николай Статкевич, Сергей Тихановский и Мария Колесникова.

Как заявили депутаты Европарламента, они намерены добиваться, чтобы ЕС сделал все возможное для разрешения политического кризиса в Беларуси - в том числе для проведения национального диалога и организации новых свободных выборов.

- Сегодня мы с гордостью произносим: «Жыве Беларусь!», - такими словами евродепутаты завершили свое заявление и выразили солидарность «с белорусским народом в его мужественной борьбе за суверенную и демократическую Беларусь».