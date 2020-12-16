Инвалид-мошенник задержан в Пинске по горячим следам

Мошенник-целитель похитил украшения у доверчивой пинчанки. Фото: МВД

Милиция в Пинске задержала инвалида-мошенника из Гродненской области по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– Пинчанка, проходя мимо магазина, обратила внимание на мужчину в инвалидной коляске, который просил милостыню. Женщина положила деньги в коробку и пошла дальше, однако незнакомец окликнул ее. В ходе беседы с потерпевшей он обратил внимание на ее проблемы со здоровьем, убедив, что все невзгоды – следствие заговора. Далее предложил исцелить пенсионерку через ритуал, – рассказали подробности аферы в МВД.

58-летняя пинчанка привела «целителя» в свою квартиру. Он заявил, что для ритуала исцеления нужны золотые украшения, женщина принесла их. Мошенник, получив деньги за «услугу» (50 рублей), попросил клиентку отвезти его к магазину.

Вечером женщина вернулась домой, проверила, на месте ли драгоценности (два золотых кольца стоимостью 500 рублей). Оказалось, что они исчезли. Потерпевшая вызвала милицию.

Оперативники нашли и задержали 40-летнего жителя Гродненской области. Он гостил у сестры, в свободное время «подрабатывал», прося милостыню возле магазинов.

Похищенные украшения у него изъяли.