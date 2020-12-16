29 человек и 7 предприятий - ЕС одобрил новые санкции в отношении Беларуси

ЕС одобрил новые санкции в отношении Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На заседании 16 декабря Комитет постоянных представителей ЕС одобрил новый пакет санкций в отношении Беларуси, о котором говорили ранее. В список вошли 29 человек и 7 предприятий страны. Фамилии и названия предприятий пока не сообщаются. Они станут известны 17 декабря, после завершения всех формальных процедур, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Станова. В тот же день ожидается соответствующее официальное заявление.

Это будет уже третий пакет санкций в отношении Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов. Сначала, 2 октября, Евросоюз ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, которых посчитали «причастными к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан».

Затем, 6 ноября, в санкционный список ЕС включили еще почти 20 человек, в том числе Александра Лукашенко. Санкции предусматривают запрет на въезд в государства ЕС и заморозку счетов. Власти Беларуси вводили ответные санкции.