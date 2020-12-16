Мужчину спасли во время пожара в пятиэтажке в Барановичах

Из-за пожара в жилом доме Барановичах эвакуировали 15 человек. Фото: pixabay

Пожар вспыхнул утром 16 декабря в одном из жилых домов в Барановичах, были эвакуированы 15 человек, спасен мужчина. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре спасатели получили примерно в семь часов утра. Горел дом на улице 50 лет ВЛКСМ.

Прибывшие по вызову сотрудники МЧС установили, что пожар был в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома. На вышележащих этажах наблюдался густой дым.

Пожарные нашли и спасли из огня мужчину – 66-летнего владельца горевшей квартиры. Его осмотрела бригада скорой помощи, он доставлен в больницу с отравлением продуктами горения и ожогами.

Также по лестнице были эвакуированы жильцы подъезда.

Пламя потушили. В результате пожара уничтожено имущество на кухне, закопчены стены и потолок в квартире. Причины возгорания выясняют.

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