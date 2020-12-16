Тихановская договаривается о поставках в Беларусь европейской вакцины от COVID-19 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Светлана Тихановская продолжает визиты в европейские структуры, и во время поездок в Бельгию и Германию обсуждает поставку вакцины и прививок для врачей Беларуси, которые работают с ковид-пациентами. Тихановская полагает, что можно организовать поставку партию прививок от коронавируса для белорусских медиков.

Речь идет об оригинальной вакцине из Германии, а также препарате производства Литвы и Польши по рецептуре компании Pfizer.

16 декабря о поставках вакцины от COVID-19 Тихановская поговорила с еврокомиссаром Оливером Вархели, сообщает ее официальный телеграм-канал. Бюджет Евросоюза, выделенный на помощь Беларуси, позволяет организовать эти поставки, говорится в сообщении. И еврочиновники готовы провести переговоры с властями Беларуси о том, чтобы в стране приняли партию европейской вакцины.

- Это даст возможность людям и специалистам медицинской сферы самим делать выбор, - уточняется в сообщении в связи с тем, что белорусские власти уже закупают вакцину российского производства.

Тихановская заявила, что для ее команды важна жизнь каждого, «кто на передовой сражается с вирусом»:

- Если государство не выполняет своих обязательств, то мы готовы брать ответственность в свои руки.