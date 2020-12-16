Механизм расчета минимальной зарплаты предложили изменить в Беларуси, депутаты поддержали проект закона

Подходы к расчету минимальгной зарплаты изменятся в Беларуси

Рассчитывать и утверждать минимальную зарплату в Беларуси будут по-новому. С такой инициативой выступили в Министерстве труда и соцзащиты, депутаты поддержали ее 16 декабря на заседании четвертой сессии Палаты представителей.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич во время выступления в парламенте представила несколько законопроектов, в том числе и об изменении подходов расчета «минималки». Об этом сообщается на странице Facebook Минтруда.

«Предлагается изменить подходы к установлению минимальной заработной платы – не ниже 30% прогнозного значения средней заработной платы по республике», – сказано в сообщении.

Депутаты приняли в первом чтении законопроекты, которые предложила министр. Они должны быть одобрены еще и во втором чтении, затем – в Совете Республики. После этого их должен подписать президент.

Добавим, что с 1 января 2020 минимальная зарплата в Беларуси 375 рублей.

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