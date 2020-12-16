Действие паспорта из-за коронавируса продлевают на полгода. Но можно ли с таким документом за границу?

Возможны ли путешествия с паспортом, у которого продлили срок действия автоматически? Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Беларуси из-за ситуации с COVID-19 Совмином было принято решение автоматически продлить на 6 месяцев сроки действия определенных документов. Это связано с пандемией коронавируса, и полный перечень документов можно посмотреть здесь.

В МВД также прокомментировали это правило, пояснив, что подобный механизм действовал в республике уже с конца весны 2020-го года, во время первой волны «ковида». Правда, тогда документы продлевали не на полгода, а всего на 3 месяца.

- В актуальном перечне - широкий спектр документов и процедур по линии МВД. Большинство пунктов касаются деятельности подразделений по гражданству и миграции, - уточнили в ведомстве.

И подтвердили, что срок действия каждого истекающего паспорта продлиться на 6 месяцев. Однако действителен он будет только в пределах страны. Выехать за границу с «продленным» паспорт будет нельзя и документ нужно будет заменить.

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