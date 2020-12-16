«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

Самолеты «Белавиа» не будут летать в Россию по 31 января 2021 года. Фото: pixabay

Авиакомпания «Белавиа» объявила о продлении приостановки рейсов во все пункты России, кроме аэропорта Домодедово в Москве. Об этом сообщается в Instagram авиаперевозчика.

Рейсы приостановлены по 31 января 2021 года. Это связано с тем, что российская сторона не дала разрешение на полеты.

Не будут пока летать самолеты «Белавиа» и в Таллин. Рейсы по маршруту Минск – Таллин – Минск возобновятся лишь 1 января. Полеты будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Также приостановлены рейсы в Ашхабад до 1 января, в Ригу – до 31 января 2021 года. Не будет полетов в Будапешт и Алматы до 27 марта 2021 года.

В авиакомпании напомнили, что пассажиры могут вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета до 30 марта 2021 года. Обращаться можно в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки до указанной даты.

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Это связано с решением авиационных властей Эстонии (подробности).