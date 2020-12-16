«Белорусский регулятор не участвовал в совещании». Делегация из ЕС не приедет на БелАЭС

Делегация из ЕС не приедет на БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Визит на стройплощадку Белорусской АЭС представителей Еврокомиссии и Европейской группы регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG), который должен был пройти 16-18 декабря, не состоится. Об этом рассказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

- Хочу поделиться своими опасениями по поводу последних событий. Команда экспертов ENSREG должна была отправиться на Островецкую площадку, - цитирует комиссара ЕС БелаПАН. - Белорусский регулятор не участвовал в техническом совещании, которое было запланировано на вчерашний день, оно необходимо для подготовки визита команды ENSREG. В таких обстоятельствах физический визит не имел бы никакого смысла.

Как констатировали в ENSREG, не было другого выбора, кроме как отменить посещение этой площадки АЭС и отложить миссию. Даты, в которые можно было бы провести визит, пока не определены.

- Еврокомиссия продолжает призывать Беларусь действовать ответственно и сотрудничать, чтобы миссия состоялась как можно скорее и в условиях полной прозрачности, - подчеркнула комиссар ЕС. Она заверила, что миссия будет добиваться того, «чтобы у экспертов был в том числе доступ к стройплощадке и они могли составить мнение по техническим аспектам, имеющим фундаментальное значение в плане ядерной безопасности».

В то же время консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Олег Соболев сказал, что официального уведомления об отмене визита Беларусь пока не получала. Он заявил, что БелАЭС готова показать объекты, интересующие экспертов.