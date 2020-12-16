Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 декабря 2020 года: снова 9 умерших за сутки

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 тысяча 838 случаев COVID-19, выписаны из больниц 1 тысяча 930 пациентов. Фото: pixabay

Свежие данные по коронавирусу в Беларуи обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Так, по информации Минздрава, за сутки в республике зарегистрированы 1 тысяча 838 случаев COVID-19, выписаны из больниц 1 тысяча 930 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране выявлены 165 тысяч 897 человек с положительным результатом тестом на COVID-19. Выздоровели уже 143 тысячи 373 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

За все время распространения коронавируса в Беларуси умерли 1 291 пациент с выявленным COVID-19. То есть, за сутки умерло снова 9 человек.

Специалисты провели за минувшие сутки 25 тысяч 48 тестов. Всего же в республике уже проведено три миллиона 659 тысяч 372 таких анализов.

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