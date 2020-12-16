У заключенного блогера Пальчиса родилась дочь. Фото: tut.by

У Эдуарда Пальчиса, который признан правозащитниками политическим заключенным, 16 декабря родилась дочь. Об этом в Твиттер написала его супруга Виктория Пальчис и дала адрес СИЗО, в котором находится муж, - с призывом поздравить молодого отца.

У супругов родилась девочка, уточняет @radiosvaboda и цитирует молодую маму, которая пошутила:

- Каждые пять лет одно и то же: как в Беларуси выборы - мой муж в тюрьме.

Блогера Эдуарда Пальчиса держат за решеткой с конца сентября. Сначала его отправили в изолятор на Окрестина на 30 суток административного ареста. Блогер должен был выйти на свободу 27 октября, но этого так и не произошло. Выяснилось, что Пальчис стал фигурантом уголовного дела.

Напомним, недавно у заключенного бизнесмена Александра Василевича тоже родилась дочь. Девочку назвали Уршулей, а ее отец находится за решеткой уже больше трех месяцев.