20 белорусов обратились за помощью на границе с Украиной Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

20 граждан Беларуси обратились в пунктах пропуска на украинской границе за получением дополнительной помощи на территории Украины. Из них семеро - за получением статуса беженца, остальные 13 - о признании лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он не считает эту цифру критической:

- Не было никаких препятствий в пересечении границы, наоборот была позиция офиса президента относительно максимального содействия гражданам Беларуси, которые действительно могут подвергаться преследованиям и которым нужна защита, - цитирует главу Госпогранслужбы Украины interfax.com.ua. - Поэтому мы достаточно лояльно, но все же с определенными проверками к этой задаче отнеслись.

Руководитель ведомства также прокомментировал «неоднозначные заявления высшего руководства Беларуси» о контрабанде оружия с территории Украины:

- По каждому случаю мы проводили свое внутреннее расследование, опровергали эту информацию. У нас наоборот наблюдается уменьшение обнаружения оружия, и все, что обнаруживали, это было либо травматическое оружие, либо шокеры и холодное оружие, - подчеркнул Дейнеко. - Поэтому Украина не представляет угрозы для Беларуси.

В целом, по информации Госпогранслужбы Украины, пассажиротранспортный поток с Беларусью в этом году упал втрое из-за пандемии.