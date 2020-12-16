Мужчина под женским ником совращал малолетних в соцсетях: подробности расследования

Завершено расследование уголовного дела, фигурант которого – 25-летний житель столицы, совращавший малолетних. Фото: pixabay

Следователи в Минске завершили расследование уголовного дела, фигурант которого – 25-летний житель столицы, совращавший малолетних. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Установлено, что 25-летний мужчина не меньше года активно переписывался с малолетними в одной из соцсетей под женским «ником» и с детской фотографией на странице.

– В большинстве случаев он знакомился с девочками 11-12 лет из Минска, а также из других регионов страны. Обвиняемый вел с ними откровенные разговоры на интимные темы, а когда девочки шли на контакт предлагал «подзаработать». За действия сексуального характера обещал 10-15 рублей, – рассказали подробности в СК.

Кроме того, мужчина совершил насильственные действия в отношении малолетней в подъезде одного из жилых домов в Минске.

Следователи допросили потерпевших и обвиняемого. Также во время задержания у мужчины изъяли компьютер и мобильный телефон, нашли там порнографические материалы.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Ему предъявили обвинение, в настоящее время он находится под стражей. Вскоре его будут судить.

Чиатйте также:

Попросил понажимать на педали, а потом отвез в лес и попытался изнасиловать. Мужчина, который напал на 14-летнюю в Барановичском районе, будет сидеть девять лет

Насильнику помешали родители девочки – ее подруга рассказала, что она уехала в лес с незнакомцем (подробности).

«Предлагал сладости, обещал показать домашних животных»: в Гродно ищут пострадавших от действий педофила

Обвиняемый - 26-летний мужчина (подробности).