Telegram не работает: глобальный сбой в мессенджере докатился до Беларуси и России

Telegram не работал в Беларуси 16 декабря Фото: REUTERS

После 16 часов в среду, 16 декабря, многие пользователи из Беларуси и России стали жаловаться на проблемы с доступом в месседжер Telegram. Ранее, утром в среду, проблемы в работе приложения возникали в других частях мира, в частности, в странах Западной Европы, Южной и Центральной Америки. Также фиксировали сбои в работе другого популярного мессенджера - WhatsApp, сервиса YouTube.

По состоянию на 16.50, приложения Telegram на мобильных устройствах заработали, а позже - и веб-версия мессенджера. Правда, некоторые пользователи из Беларуси пока еще сообщают о проблемах с доступом в мессенджер. О причинах глобального сбоя официального заявления пока не было.

Напомним, два дня назад, 14 декабря, масштабные проблемы во всем мире возникли у Гугла: не работали YouTube, Google Docs, Gmail.