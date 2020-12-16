Вирусолог назвал людей, которые не заразятся коронавирусом

Вирусолог рассказал, у кого меньше шансов заболеть COVID-19. Фото: pixabay

Если человек после контакта с больным COVID-19, не заразился, то у него может быть T-клеточный иммунитет. Об этом заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

По словам специалиста, такой человек мог переболеть другим коронавирусом, в результате чего у него остались T-клетки, которые распознают и новый вирус – SARS-Cov-2.

– Поэтому они защищены от повторного заражения, – сказал ученый, его цитирует агентство URA.RU.

Он добавил, что таких людей около 10-15%. Причем они могли переболеть несколько лет назад.

Также меньше шансов заразиться коронавирусом и у тех, у кого недавно был грипп. Дело в том, что у них в крови после этого остается много антивирусного белка – интерферона. Именно он и препятствует заражению.

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По словам врача, возможно, с течением времени с прививками от коронавирса произойдет то же самое, что и с вакцинацией от гриппа (подробности).

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