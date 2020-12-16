Представителям белорусской оппозиции 16 декабря в Европарламенте вручили премию Сахарова

Представителям белорусской оппозиции 16 декабря вручили премию им. Сахарова. Фото: Reuters

В Брюсселе на очередной сессии Европейского парламента в среду, 16 декабря, вручили премию «За свободу мысли» им. Сахарова представителям белорусской оппозиции.

Спикер Европарламента Давид Сассоли на открытии церемонии еще раз отметил смелость всех тех, кто борется с авторитаризмом в Беларуси.

- Ваша борьба – это и наша борьба, - заявил Сассоли.

Премии Сахарова были удостоены сразу десять человек. В их числе оказались Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цепкало, Сергей Тихановский, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, Ольга Ковалькова, глава лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, основатель телеграм-канала, который был признан в Беларуси экстремистским, Степан Путило, политик Николай Статкевич.

Тех лауреатов, кто на данный момент находится под стражей, представляли их родственники: Мария Колесникова – сестра Татьяна, Николая Статкевича – жена Марина. А Светлана Алексиевич принимала участие в церемонии дистанционно.

Светлана Тихановская в своей речи снова рассказала о борьбе белорусов и напомнила о ситуации, когда мирных демонстрантов силовики блокировали в Красном костеле. Она также упомянула и о том, что всех тех, кто находится под стражей, намеренно заражают коронавирусом.

- Но мы все равно твердо намерены победить. И мы обязательно победим, - заявила Тихановская.

Она напомнила вновь об обстоятельствах гибели Романа Бондаренко и Александра Тарайковского, а также о том, что журналист портала tut.by Катерина Борисевич и врач БСМП Артем Сорокин заключены под стражу из-за разглашения информации о состоянии Бондаренко. Тихановская вспомнила и дело гражданки Швейцарии Натальи Херше, которая была осуждена на два половиной года по причине того, что сорвала с силовика балаклаву. Упомянула она и про Нину Багинскую.

Премия Сахарова, по мнению Светланы Тихановской, по праву принадлежит всем белорусам.

- Свобода – это победа над страхом, - резюмировала Тихановская.

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