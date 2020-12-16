За публичное оскорбление Лукашенко суд приговорил мужчину к году исправительной колонии Фото: Павел МАРТИНЧИК

За публичное оскорбление Александра Лукашенко суд Хойникского района приговорил мужчину к году исправительной колонии. Судебное заседание было закрытым.

По материалам дела, Алексей Романов «намеренно произносил слова и фразу в нецензурной форме, в которых, как установила экспертиза, содержалась отрицательная оценка Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал tut.by.

На основании части 1 статьи 368 Уголовного кодекса мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии.

Алексей Романов заключен под стражу.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», у Романова онкологическое заболевание, а также он инвалид 2 группы.

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