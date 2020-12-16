«Это всегда говорит о страхе власти»: Познер и Собчак высказались о задержаниях белорусских журналистов

Познер и Собчак высказались о задержаниях белорусских журналистов. Фото: lenta.ru

Известные российские телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак высказались о задержании белорусских журналистов, среди которых – корреспондент портала tut.by Катерина Борисевич, корреспондент «Белсата» Катерина Андреева и оператор «Белсата» Дарья Чульцова. Они обвиняются по уголовным статьям и на данный момент находятся в СИЗО.

- Не так давно я получил письмо от главного редактора портала tut.by Марины Золотовой, в котором она попросила меня высказаться по поводу задержания трех журналисток – Катерины Борисевич, Катерины Андреевой и Дарья Чульцовой. Они все на данный момент находятся в СИЗО и им грозит тюремное заключение сроком на три года за то, что ни выполняли свою работу, - написал в своем инстаграм Познер.

Он добавил, что когда начинают сажать журналистов, то это говорит лишь о страхе власти.

- Когда сажают журналистов, это всегда – и я настаиваю на этом – говорит лишь о страхе власти. Только о стремлении власти заставить журналиста замолчать, потому что власть боится правды, которую журналист может донести до общества. Это характерно для всех репрессивных режимов, примером чего и является режим Лукашенко, - добавил Познер.

По его словам, все то, что на данный момент происходит в Беларуси – иллюстрация карательного режима.

- Если бы у нужно было кого-то судить, то только руководство Беларуси, на котором лежит ответственность за ту жестокость в отношении людей, выступающих против режима, - подытожил Познер.

Ксения Собчак также прокомментировала ситуацию с задержанием журналистов.

Познер и Собчак высказались о задержаниях белорусских журналистов. Фото: ТАСС

- Александр Григорьевич, поймите, что журналистам не место в тюрьме, даже если они не нравятся власти. Журналисты оказываются за решеткой только по тому, что выполняют свою работу. Сажая журналистов в тюрьму, вы показываете свою слабость. Вы не сможете подобным образом заставить их молчать. Пожалуйста, призываю вас освободить Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову. Перестаньте преследовать журналистов, и мы все скажем вам за это спасибо, - подчеркнула Собчак в своем видеообращении.

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