Женщина из Бреста написала в милицию жалобу на нецензурный разговор инспектора по делам несовершеннолетних со школьниками. Что ей ответили

Женщина из Бреста написала в милицию жалобу на нецензурный разговор инспектора по делам несовершеннолетних со школьниками. Фото: БелТА

Женщина из Бреста написала в милицию жалобу на нецензурный разговор инспектора по делам несовершеннолетних со школьниками. И ей ответили.

С чего все началось. В начале ноябре в сети появилась аудиозапись разговора сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних с учащимися старших классов средней школы №20 города Бреста. Разговаривали со школьниками на повышенных тонах и с использованием ненормативной лексики. Жительница Бреста Людмила написала по данному факту жалобу в милицию. Об этом сообщает портал tut.by.

Женщина в своем обращении просила милицию дать правовую оценку разговора инспектора со школьниками, а также предложила организоваться для сотрудников милиции курсы по связной и грамотной речи.

- Все произошедшее дискредитирует не только сотрудника МВД, но и администрацию школы. И я как родитель имею право на то, чтобы знать, кто и как разговаривает с моим ребенком в школе, - написала Людмила.

В конце ноябре женщине пришел ответ из милиции. В документе отметили, что «указанный факт в обращении действительно нашел свое подтверждение. В четверг, 1 октября, профилактическую беседу в №20 школе Бреста проводил начальник инспекции по делам несовершеннолетних Александр Наумовец. В отношении него были приняты меры реагирования, а также строго указано на неукоснительность соблюдения требований приказа МВД от 04.03.2013 году №67, в котором прописано о правилах профессиональной этики сотрудников милиции, - было сказано в ответе.

На предложение об организации курсов никак не отреагировали.

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