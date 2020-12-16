В МИД Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве иностранных дел Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности. Информация была опубликована на сайте ведомства.

- Мы не удивлены тому факту, что приезд экспертов ENSREG на БелАЭС, запланированный на 16 декабря, был сорван. Отказ разрешить доступ экспертам по ядерной безопасности посылает очень серьезный сигнал и региону, и Европейскому союзу, - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он добавил, что Литва и далее заинтересована сотрудничать с Европейской коммисией для того, чтобы определить инструменты по недопущению поставок электроэнергии с Белорусской АЭС на европейский рынок.

Напомним, что эксперты ENSREG должны были посетить БелАЭС 16-18 декабря. Но в среду стало известно о том, что это не состоится по причине сложной эпидемиологической ситуации.

- Мы создали на АЭС в Островце все условия для работы европейских экспертов, проработали программу, а также проведение необходимых консультаций. Была также подготовлена вся документация. Несмотря на отмену визита, мы нацелены на дальнейшее сотрудничество с экспертами ENSREG, - сообщает БелТА с ссылкой на Минэнерго.

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