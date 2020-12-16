В Житковичах водитель грузовика отвлекся от управления и насмерть сбил 45-летнюю женщину

В Житковичах водитель отвлекся от управления и насмерть сбил 45-летнюю женщину. Фото: скриншот с видео МВД

В Житковичах водитель отвлекся от управления автомобилем и насмерть сбил 45-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

- Инцидент произошел в среду, 16 декабря. За рулем автомобиля «Форд» находился 30-летний водитель. Он выезжал с улицы Социалистической. Удалось установить, что мужчина отвлекся от управления и насмерть сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ведомстве.

Женщину спасти не удалось. Она скончалась на месте случившегося.

Устанавливаются причину произошедшего.

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