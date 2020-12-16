В Могилеве мужчина ударил 18-летнюю девушку металлическим предметом по голове и скрылся
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Могилеве мужчина ударил 18-летнюю девушку металлическим предметом по голове и скрылся. Его оперативно задержали. Об этом сообщили в БелТА.
- Удалось установить, что 15 декабря по дворе дома по улице Первомайской в Могилеве к 18-летней девушке сзади подошел неизвестный мужчина, ударил ее по голове металлическим предметом и скрылся с места случившегося. Девушка попросила сотрудников организации, которая расположена в доме, вызвать скорую. Медики доставили потерпевшую в больницу с тяжелой травмой головы, - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
В ведомстве также добавили, что сотрудники милиции оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 33-летний мужчина, который живет в одном доме с девушкой.
- Мужчина нигде не работает. Он уже и ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый отказывался открывать дверь сотрудникам милиции, но им все равно удалось проникнуть внутрь и задержать мужчину, - добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело.
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